Eesti kahepaat jäi Rotterdami MK-etapi eelsõidus viimaseks

Lisaks MK-sarja parimate selgitamisele on kolmas etapp määrav selgi põhjusel, et tegemist on viimase suurema rahvusvahelise jõuprooviga enne augusti teises pooles toimuvaid maailmameistrivõistlusi. Suuresti võib öelda, et Rotterdam määrab ära, millised koosseisud MM-ile lähetatakse.

Rotterdamis lähevad Eesti eest veele Jüri-Mikk Udam ja Kaur Kuslap paarisaeru kahepaadil ning Allar Raja, Sten-Erik Anderson, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo neljapaadil.

Udam ja Kuslap pidid leppima neljandas eelsõidus viimase ehk neljanda kohaga. Eestlaste aeg oli 6.50,840 ning võitnud Saksamaale kaotati 15 sekundiga. Teine oli Poola (+1,4) ja kolmas Argentina (+8).