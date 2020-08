Baltic Offshore Week’i avamereetapi võitsid Forte ja Katariina II

Keskpäeval startima pidanud ligi 10-tunnine avameresõit sai oma lähte alles pärast kella nelja pärastlõunal ja kasina tuuleprognoosi tõttu tuli esialgu plaanis olnud 43-miilist rada lühendada 15 miilile. Oma kogemust ja oskusi maksma pannes võtsid kindla etapivõidu A klassis Forte (X-41) meeskond, Jaak Jõgi juhtimisel ja B klassis Katariina II (Arcona 340) kapten Aivar Tuulbergi meeskonnaga.

36 jahti Eestist ja Soomest olid reede keskpäeval Tallinna lahel valmis purjetama avamereetappi, mis pidi viima ümber Keri saare, kuid mida ei olnud, oli tuul. Peavõistlusjuht Madis Ausman oli sunnitud heiskama edasilükkamise lipu ning viis laevastiku tuult oodates ja otsides Aegna saarest mööda, kus ca 5-sõlmese tuulega saadi lõpuks avameresõitu alustada. Kui A klass sai esimesel katsel starditud, siis B klass oli stardis palju agressiivsem ja purjetama saadi teisel stardikatsel. Jahtidel tuli rada läbides võtta Nygrundi põhjapoi, Uusmadala lõuna-, lääne- ja põhjapoid ning sõita ümber keri saare, et siis ca pärast 10-tunnist sõitu finisheerida. Et aga Riigi Ilmateenistus kinnitas tuule kadumist hilistel õhtutundidel, otsustas peavõistlusjuht võistlusrada lühendada, et võtta finiš Uusmadala lõunapoi märgis.

Purjetajate sõnul oli eilsel etapil kaks olulist tuulepööramist, mida oskuslikult lugedes ja ära kasutades saadi ka edu konkurentide ees. Merel olnud tuuleviirud olid just need, kuhu sattudes said jahid tuule kätte ja parema mineku. Kaht olulist tuulepööramist õigesti lugedes kindlustasid parema tulemuse saanud jahid endale ka edu.

A klassis soosisid tuuleolud X-41 tüüpi jahte ja nii olid tulemuste protokollis esimesed neli kohta just nende jahtide päralt. Forte meeskond Jaak Jõgi juhtimisel sai pärast kolme ja poolt tundi sõitu korrigeeritud ajas siin parima tulemuse, jättes teise koha Tiit Vihuli juhitud Olympicu päralt, kaotust liidrile ca viis minutit. Kolmanda koha saanud soomlaste Nicole 4, millel kapteniks Riku Nissilä, kaotas omakorda Olympicule üle minuti ja neljanda tulemuse välja sõitnud Premium Tanel Tamme juhtimisel jäi kolmandast kohast puudu üle nelja minuti.