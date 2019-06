Avamerepurjetamise ORC klassi MMil on liidrikohal Eesti jaht Sugar 3

ORC C klassis, kus võistleb ühtekokku 50 alust, on 126. miili pikkuse avasõidu lõppedes liidrikohal Eesti jaht Sugar 3 roolimees Sandro Montefusco juhtimisel. Samas klassis võistlev teine Eesti alus, Katariina II Aivar Tuulbergi juhtimisel, on hetkel kuuendal kohal. ORC C klassi esikolmikusse jõudis veel Tšehhi meeskond jahil Hebe V ning kolmas koht kuulub avapäeva lõppedes Hispaania jahile Tanit IV-Medilevel.

ORC B klassi arvestuses on roolimees Mati Sepa paatkond alusel Technonicol hetkel 41. kohal. Esimese päeva järel kuulub liidrikoht Itaalia alusele Selene, teist kohta hoiab hetkel itaallaste jaht Digital Bravo. Kolmandal kohal on avapäeva järel kreeklaste alus Code Zero-Mastihasop. ORC B klassis on MM tiitlit jahtimas 47 jahti.

2019. avamerepurjetamise ORC maaimameistrivõistlused toimuvad Horvaatias Šibenikis 3. - 8. juunini. Eestist osaleb antud võistlusel kolm paatkonda: ORC B - jaht Technonicol roolimees Mati Sepp; ORC C - jaht Katariina II roolimees Aivar Tuulberg ja jaht Sugar 3 roolimees Sandro Montefuco.