A. Le Coq 63. Muhu Väina eelviimane etapp tõi purjetajad Piritale

Reedene ja seega eelviimane etapp võisteldi Kopli ja Tallinna lahel olenevalt võistlusgrupist 17-24 meremiili pikkusel distantsil ning õhtuks jõudsid 109 jahti Piritale Kalevi Jahtklubisse. Viimane võimalus lõpptulemust muuta on laupäeval Tallinna lahel purjetataval võistluspäeval.

Põnevust lisas tänasesse võistluspäeva ka see, et vastavalt võistlusjuhendile arvestatakse pärast viiendat etappi halvima sõidu skoor lõpptulemusest maha. Stabiilselt häid tulemusi näidanud liidrite hulgas see suuri muutusi koondtulemuste osas küll kaasa ei toonud.

ORC I grupis seni stabiilselt head sõitu teinud Kalevi Jahtklubi jaht Matilda 4 kapten Mihkel Kose roolimisel kindlustas tänase etapivõiduga ka kogu regati võidu - olenemata nende homsest skoorist kaasvõistlejad enam Kose meeskonna positsiooni ei mõjuta.

Täna teise tulemuse kirja saanud Jahtklubi Dago jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis on ka koondtulemustes teisel kohal. Kolmanda tulemuse sõitis täna Sven Nuutmanni jaht Postimees Sailing Team Jahtklubist Dago.

ORC II grupis regati esimese etapivõidu oma tulemustele lisanud Kalevi jahtklubi jaht My-Car kapten Harles Liiviga roolis tõusis koondprotokollis neljandaks, kui mahaarvamisele läks neil ka Kärdla-Pärnu etapilt saadud DNF tulemus. Teisel poodiumikohal lõpetas tänase etapi regati üldliider Pärnu Jahtklubist, jaht Sugar kapten Marjaliisa Umb roolimisel. Kolmanda koha sai Katariina II kapten Aivar Tuulbergi juhtimisel Pärnu Jahtklubist, olles kolmas ka koondtulemustes.

ORC III grupis võttis Dago Jahtklubi jaht Celia kapten Rauno Pielbergiga oma teise järjestikuse etapivõidu, mis koos mahaläinud skooriga tõstis ta koondarvestuses teisele kohale. Haven Kakumäe - Kalevi Jahtklubi etapil teisele kohale purjetanud jaht Piloilleri 3 hoiab koondarvestuses liidrikohta. Kolmanda koha sai Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Liliann, kapten Margus Beljakovi juhtimisel.

ORC IV grupis on koondarvestuse liider Toila Jahtklubi jaht Julechka kapten Joel Kõivuga, kes oli taaskord kõrgeimal poodiumikohal. Teisele kohale sõitis Jahtklubi Dago jaht Merilane, kapten Raigo Pajulaga, kellel oli see sellel regatil esimest korda esikolmiku tulemust saada. Haapsalu Jahtklubi jaht Lagle III ja kapten Ülari Velviste oma meeskonnaga lõpetas regati eelviimase etapi seekord kolmandana.