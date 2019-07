62. Muhu Väina regati parimad pärjati Pärnus

Jahi Olympic roolimees Tiit Vihul lausus, et nende meeskonna eesmärk regatile tulles oli võita, kuid kindlasti oli see eesmärk ka teistel. „Nagu enne regatti arvata oli, et võitlus esikoha pärast saab väga tihe olema ning näitas ka võistluse esimene pool, et neli jahti olid teistest natuke üle. Võistluse edenedes jäid poodiumi pärast võitlema kolm jahti. Viimast etappi sõitma minnes oli meie taktika hoida esmane konkurent Postimees Sailing Team tagapool, sellega ei teinud me neile kindlasti rõõmu, kuid oma ülesande täitsime sajaprotsendiliselt. Me ei saa ütelda, et me milleski palju paremad olime, sest esikolmik oli kõik ühe punkti sees - küllap oli õnn meie poolel seekord. Võitma me tulime ja võit tuli, kuid kindlat ei olnud loomulikult midagi, sest häid ja võrdseid jahte on palju."

ORC II grupi poodiumiheitlusse jagus põnevust viimase etapi finishini. Viimasele võistluspäevale liidrina vastu läinud Aivar Tuulbergi Katariina II Pärnu Jahtklubist sai viimasel etapil kirja neljanda tulemuse ning nende lähim konkurent Evelyn III Saaremaa Merispordiseltsist/Kalevi Jahtklubist Kristen Pugi juhtimisel tõusis teise kohaga viimaselt etapilt Katariina II-ga võrdse arvu punktideni koondkokkuvõttes. Kuid seerias hilisem kõrgem koht andis võidu Evelyn III-le. Kolmanda koha sai 22 punktiga Kalevi Jahtklubi jaht My Car Harles Liiviga roolis.

Evelyn III kapten Kristen Pugi ütles pärast regativõidust teadasaamist, et see tulemus oli neile suur üllatus.„Kindlasti ei tulnud me regatti võitma, arvestades meie grupi hirmkõva konkurentsi ja oleksime oma tulemuseks ennustanud näiteks viiendat kohta. Tuuleolud soosisid meie jahti, kuid ka meeskond oli meil väga tubli, eritu meie alla 20-aastased noorliikmed roolimees Keith Luur ning Joosep Laus ja Karl Lember. Olen ise seda regatti sõitnud juba üle 25 aasta ja see regatt on kõige olulisem purjetamisvõistlus Eestis. Vanasti osales meid 30-40 jahti, kuid nüüd on osalemas 130 jahti ja see on ikka väga suur mass liikumas ühest sadamast teise - tähtis võistlus Eestile."

ORC III grupis, kelle jaoks Muhu Väina regatt oli ka Eesti Meistrivõistlusteks, käis põhiline heitlus poodiumikohtade eest Venemaa jahtide vahel, neile pakkus konkurentsi regati kõige noorema koosseisuga tiim Lagle III Ülari Velvistega roolis Haapsalu Jahtklubist, kes võitis ka regati ühe etapi ja tuli kokkuvõttes neljandaks. Poodiumikohad jagasid omavahel enam kui 15 aastat Muhu Väina regatil osalenud Venemaa meeskonnad vastavalt Vasiili AlexeeviKvartet St Peterburgist, Vasiili Bykovi Bamby St Peterburgist ja Dmitry Mostovoy Prizrak Moskvast.

Kvartet jahi kapten Vasiili Alexeev tänas oma võidukõnes eestlaste külalislahkust, regati suurepärast korraldust ja ausat võistlust. „Igal aastal tuleb ikka rohkem ja rohkem jahte Venemaalt osalema Muhu Väina regatil ning see regatt on saanud suurepäraseks lingiks Venemaa ja Eesti purjetajate vahel. Meie edu võti oli kindlasti paadi korralik ettevalmistus ja põhjalik seadistus kõikvõimalikeks ilmatingimusteks. Samuti on meie jahi võtmeisikud aastaid koos purjetanud ja tunnevad üksteist väga hästi. See võis olla meile ka konkurentsieeliseks. Kõige raskemad kuid ka põnevamateks olid vaikse tuule või vahepealse tuulepuudusega etapid. Sa näed oma konkurente sinust möödumas ja horisondi taha kadumas, kuid sa pead hoidma oma pea selge ja tegema parima oma positsiooni parandamiseks ja võitlema kuni viimase finishiliinini ja mitte kunagi alla andma!"

ESTLYS 1 grupi regativõit läks suurte kogemustega Kalevi Jahtklubi jahile Merion X, mille roolis Ain Pomerants. Regati esimesest etapist alates liidrikohal purjetanud ja kolm etapivõitu noppinud võitis ka regati viimase etapi Pärnus ning tuli 12 punktiga kindlalt tänavuse Muhu Väina regati võitjaks. Teise koha poodiumil võttis samuti staazhikas meeskond - Mart Tamme Katarina Jee Saaremaa Merispordi Seltsist, kaotust võitjale 5 punkti. Kolmanda koha sai 24 punktiga lätlaste Extra Brut Alexei Alexeeviga roolis.

Merion X meeskond olid regativõidu üle äärmiselt õnnelikud ja väljendasid oma heameelt poodiumi kõrgeimal astmel lauldes nende jahi tunnuslaulu „Meri on, meri jääb, meri olema peab..." Roolimees Ain Pomerants ütles, et selline tulemus oli neile endalegi üllatus. „Me ei mäletagi, millal me viimati Muhu Väina regatis võitnud oleme, sest eelmine hooaeg jäi meil täiesti vahele. Seepärast oleme võidu üle siiralt õnnelikud!"