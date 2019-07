43. Spinnakeri regati võitsid Aleksander Kuusik ja Yigit Ozbasoglu

Ilmataat oli helde 269 noore Optimist ja Zoom8 klassi purjetajaga 12 riigist – Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Venemaa, Valgevene, Ukraina, Türgi, Prantsusmaa, Inglismaa ja Austraalia. Kuigi purjetada saadi nii nõrkades kui ka väga tugevates tuultes, siis suvine soe ja päikesepaiste ei jätnud purjetajaid maha ühelgi päeval.

Viimasel kahel võistluspäeval valitsenud tugevad tuuled soosisid tugevamaid ja nii krooniti tänavuse, 43. Spinnakeri regati võitjateks Optimist klassis Yigit Ozbasoglu Türgist ja Zoom8 klassis Aleksander Kuusik Eestist.

Regati viimase võistluspäeva ilmaolud ja purjetamistingimused olid neljast päevast vast et kõige paremad ja soosisid neid, kellele sobivad rohkem keskmisest tugevamad tuuled. Kella 11 paiku, kui anti start tänasele esimesele sõidule, puhus läänetuul ca 9 m/s, kuid see paisus teise sõidu ajal 11 meetrini sekundis. See sai ka põhjuseks, miks esialgu plaanitud kolmas sõit Optimist klassile ära otsustati jätta. Zoom8 klassi purjetajad said aga ka täna sõidetud kolm võistlussõitu, kogudes koguseeriasse üksteist sõitu. Optimist klassi kuld- ja hõbelaevastiku saagiks jäi kokku kaheksas ja pronkslaevastikule seitse sõitu.