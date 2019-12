WADA asepresident: venelased peaksid tekitatud kannatuste pärast vabandama

"Ma pole rahul selle otsusega, mis me täna tegime. Aga me poleks saanud kaugemale minna," ütles norralanna AP-le.

"See on suurim spordiskandaal, mida kunagi on nähtud. Ootan nüüd venelastelt täielikku ülestunnistust ning vabandamist kõikide kannatuste eest, mis nad sportlastele ja spordifännidele on tekitanud."

WADA määras Venemaale uued sanktsioonid, kuna nad pole vastupidiselt ettekirjutustele tõhustanud dopinguvastast võitlust ning on manipuleerinud WADA-le esitatud andmetega, eelkõige andmetega, mis saadeti jaanuaris Moskva laborist.

Venelased on korduvalt väitnud, et nende andmetega on hoopis manipuleerinud endine Moskva labori juht Grigor Rodtšenkov, kes 2016. aastal McLareni raportis Venemaa mahhinatsioonid paljastas.