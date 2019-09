Võimlejad alustavad täna jahti olümpiapiletitele

Individuaalarvestuses saavad MM-ilt otse olümpiapääsme 16 naist. Olümpialootust kõrgel hoidva Bogdanova enesekindlust aitas kõvasti kasvatada suvel võidetud universiaadi pronksmedal. “Pärast universiaadi puhkasin ainult viis päeva, pärast seda algas tõsine ettevalmistus nii Eestis kui ka välismaal. Mõtlesin pidevalt, mida veel parandada, et MM-iks tõesti parimas hoos olla,“ sõnas seitsmendale MM-ile sõitev Bogdanova. Kogemust peab ta oma üheks suuremaks trumbiks. „Usun, et oskan närvipingega päris hästi toime tulla,“ lisas ta. Lisaks neli kava sooritavale Bogdanovale osalevad MM-il kahe kavaga Melany Keler, Adelina Beljajeva ja Carmen Marii Aesma.

Iluvõimlemise rühmkava naiskond elas aga viimase kontrollvõistluse eel Kaasanis üle tõelise ehmatuse, kui tiimi üks tugevamatest lülidest Carmely Reiska vigastas põlve. MM-il asendab teda Alina Vesselova.

„Olukord on keeruline, kuid tüdrukud ei anna alla, finaalvõistlusesse pääsemiseks ehk olümpiakoha püüdmiseks peavad nad näitama puhtaid kavasid,“ ütles Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Natalja Inno. „Aga konkurents on nii tihe, et vahendi kaotust või viga me lubada ei tohi,“ tõdes ta, lisades, et kavadega on väga palju tööd tehtud, need on tipptasemele omaselt rasked ja atraktiivsed. Naiskonnas võistlevad Vasilina Kuksova, Lera Teino, Arina Okamantšuk, Laurabell Kabrits ja Alina Vesselova.