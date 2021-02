VÕIMAS! Marten Liiv saavutas kiiruisutamise MMil viienda koha. "Vinge tulemus, poleks seda uskunud!"

Kuldmedali võitis hollandlane Kai Verbij ajaga 1.08,052. Hõbeda sai venelane Pavel Kuližnikov (+0,26 sekundit) ja pronksi kanadalane Laurent Dubreuil (+0,51).

Liivi ette mahtus veel ka norralane Havard Holmefjord Lorentzen (+0,65). Eestlane kaotas võitjale 0,87 sekundiga.

"Vinge tulemus, muud ei oska öelda," sõnas õnnelik Liiv Eesti Päevalehele ja Delfile. "Ei uskunud, et nii kõrge koha saan. Eesmärk oli kümne sekka sõita, aga viies koht... Olin sõidu eel närvis, aga keskendusin sellele, et kõik klapiks. Klappis tõesti, stardis ja kurvides võinuks veidi parem olla, aga need on pisivead."

Liiv tunnistas, et omaette kogemus oli sõita ühes paaris olümpiavõitja ja maailmameistri Lorentzeniga, kes sai neljanda koha. "Nii vägevat kogemust pole mul varem olnud. Pigistasin endast maksimumi välja."

Kas nüüd on aeg medalist mõtlema hakata? Liiv: "Esikolmik jäi 0,36 sekundi kaugusele, seega võiks medalile mõelda küll. Aga eesmärk on siiski distants parimal moel läbida, küll siis tuleb ka tulemus."

Suurepärane tulemus tõstab Liivi Eesti olümpiakomitee silmis C-taseme sportlase kohalt B-tasemele. Sellega kaasneb kuus 1600 euro suurune palk ja 1400-eurone ettevalmistustoetus (siiani oli vaid ettevalmistustoetus 1000 eurot). Lisaks on B-taseme sportlase treeneri igakuine toetus 1400 eurot.

