Võimas! Kristin Tattar võidutses discgolfi USA lahtistel meistrivõistlustel

Virginia osariigis Spotsylvanias peetud naiste USA lahtised meistrivõistlused said pühapäeva õhtul oma lõpu, kui kolm ringi kestnud pingelise heitluse tulemusena väljus võitjana Kristin Tattar, tulemuseks 17 viset alla PARi.

Enne viimast ringi Tattariga viigis olnud viiekordne maailmameister ja mullune USA meistrivõistluste võitja Paige Pierce kaotas talle lõpuks nelja viskega. Kolmandaks tuli ameeriklanna Rebecca Cox. Teise eestlannana võistlustel osalenud Maris Perendi saavutas 52 naise konkurentsis samuti tugeva 16. koha.

Tegemist on Tattari teise turniirivõiduga sel hooajal sealpool Atlandi ookeani – septembri algul võidutses ta Kanada lahtistel meistrivõistlustel. USA meistrivõistluste esikoht on kahtlemata Tattarile senise karjääri suurimaks võiduks, sest tegemist on ühe prestiižikaima võistlusega discgolfis. Eelmisel aastal lõpetas Kristin sama võistluse neljandana.