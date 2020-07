Võidupüha maratoni ja Pärnu Suvejooksu läbis 999 virtuaaljooksjat ja -kõndijat

Koroonaviirusest põhjustatud ebakindlal ajal pakkus virtuaalne kaasalöömise võimalus – osaleda võis endale sobival ajal ja kohas – väga suurt huvi: Pärnumaa Võidupüha maratoni nautis 71, poolmaratoni 414 ja Pärnu Suvejooksu 434 liikumishuvilist. Lapsi käis rajal 81. Seda on kolm korda enam, kui korraldusmeeskond ennustas. Võrdluseks, et eelmisel aastal külastas füüsilisest ja virtuaalsest osalemise võimalusest kombineeritud üritust veidi üle 650 spordisõbra.

„Kuigi oleme juba mitu aastat klassikalise maratoni kõrval virtuaaljooksu teinud, on aeg teine: osalejate harjumused on muutnud, samuti on rajale tulnud päris palju neid, kes pole varem ühestki spordiüritusest osa võtnud, pole võib-olla liikunudki. Füüsilised üritused ei kao kuhugi ja ilmselt võtavad paljud korraldajad virtuaalid paralleelselt oma projektide programmi,“ rääkis maratoni peakorraldaja Vahur Mäe. Korraldaja sõnul avaldatakse juba nädala lõpul uuringu tulemused, mis kaardistab Pärnumaa näite varal osalejate motivatsiooni ning mitmed trendid seoses virtuaalse osalemise võimalusega. „Osalejad on olnud väga usinad vastama. Uuring on laia kandepinnaga ning oleme saanud väga põnevat sisendit. See on Eesti spordimaastikul ainulaadne,“ hindas Mäe.

18.-24. juunini võidupüha auks korraldatud üritusest võeti osa üle Eesti, ent liikujaid jagus välismaalgi: näiteks Kolumbias, Soomes, Lätis, Leedus, Suurbritannias ja Venemaal. Virtuaalse osalemise kontseptsioon põhineb sooritatud jooksu või matka korraldajale tõendamises, näiteks saadetakse liikumisrakenduse või pulsikella logi, seadme ekraanitõmmis või muu kinnitus. Vastavalt valitud paketile saadetakse liikujaile jooksu sümboolikaga medal ja särk.

Kõik pikkadel distantsidel osalejad tekid killuke headki: igast osalustasust annetati kolm eurot Pärnumaa lootustandva jetisportlase Jasmiin Üprausi võistlusettevalmistuse toetuseks. Kokku saadi 2500 eurot, mis antakse Üprausile üle eeloleval reedel maratoni finišipaigas Pärnus Iseseisvuse väljakul.

Ürituse raames korraldati koostöös Pärnumaa spordiliiduga ühtlasi ka maakonna pikamaajooksu meistrivõistlused. Kuna virtuaaljooksude tulemusi pole võimalik tavapäraste ürituste aegadega võrrelda, läheb annaalidesse märkeks, et see on sümboolne ja erandlik. Poolmaratoni (21 km) distantsi läbis meestest kõige nobedamalt ja tuli üldvõitjaks Anu jooksutrenne esindav Martin Tarkpea, aeg 1:18.50. Võitja klubikaaslane Alari Lumberg oli 1:26.42ga teine ja kolmas kohtki kuulus sama klubi esindajale Eero Heinmetsale, aeg 1:36.40. 40aastaste ja vanemate meesveteranidegi poodiumikohad hõivasid Anu jooksutrennide liikmed: meistriks tuli 1:30.46ga Mario Maddison, talle järgnesid Allan Jaakson 1:31.35 ja Veljo Liplap 1:33.35ga. Naiste, seejuures ka üle 35aastaste veteranide võitjaks tuli Mirtti Verbitskas Anu jooksutrennidest, aeg 1:43.17. Järgnesid võitja tiimikaaslane Riina Rahuoja 1:51.10 ja Liilia Junson 1:41.49ga. Nooremate naiste arvestuses võidutses 1:45.56ga Anu jooksutrennide atleet Elnora Arik, Pärnu MyFitnessi esindaja Kadri Janson oli 1:49.39ga teine ning Kärolin Kivimäe 1:55.01ga kolmas.