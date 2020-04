VIKTORIIN | Testi, kui hästi mäletad Eesti suusatamise hävitanud dopinguskandaale!

Jaan Martinson reporter RUS 3

Foto: Andres Putting

Seefeldi dopinguskandaalist on möödas enam kui aasta, kuid täit tõde kogu loost ei tea peale asjaosaliste ikka veel mitte keegi. Selleks, et inimesed ühel lainel oleks, kui ports fakte jälle peale tuleb, on oluline, et me ajalugu ühtemoodi mäletaks. Juhtunu meenutamiseks on kõige parem viis üks kiire viktoriin.