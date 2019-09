Iluvõimlemisnaiskond on oma asja ajanud vaikselt, kuid jõuliselt. Kahe ja poole aastaga on saadud tegijaiks nii Euroopas kui maailmas. Juba homme on Bakuu MM-il etteaste, mis võib tuua olümpiapileti. Ja kui seekord ei õnnestu, siis tuleb pilet hankida tuleva aasta EM-ilt. Utoopia? Sugugi mitte. Venemaal, Itaalial ja Bulgaarial on pääse Tokyosse käes. Sel MM-il lisandub neile veel viis paremat. EM-il mängitakse välja üks olümpiakoht. Kui kriipsutada maha need Euroopa riigid, kes on juba olümpial või peaks MM-ilt sinna pääsema, saab neid kokku seitse. Ja kes oli mullusel EM-il kaheksas? Eesti!