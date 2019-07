Viiekordsel ultratriatlonil osalemine maksab soolase summa, Ratasepp loodab rekordiliselt pikalt magamist vältida

Austria jõuproovil on osalejaid koguni 33. Osavõtumaks ühele sportlasele on 1000 eurot.

„Tegelikult see summa väga suur ei olegi. Kui üks Ironman (ühekordne täispikk triatlon) maksab umbes 500 eurot, siis viiekordset läbides saab ühe triatloni 200 euroga,” viskas Ratasepp lõbusalt naja, et pikemal distantsil võistelda on justkui odavam.

1. juuli blogi: Ultramees Rait Ratasepp suurimast puudusest: valesti õpitud liigutust harjutasin välja neli aastat



Ultratriatleet Rait Ratasepp on aastate jooksul tunnistanud, et tema kõige nõrgemaks alaks on ikka olnud ujumine. Tänavu kahekordse ultratriatloni maailmarekordi püstitamise järel tõdes ta, et arenguhüpe tuli just rattasõidu ja jooksmise pealt.

Viimastel aastatel on Ratasepp ujumisse palju panustanud, kuid väga palju paremaks ta sel alal enam areneda ei saa.

„Ujumise juures mängib suurt rolli lapsepõlv ja toonased kokkupuuted veega. Kui lapsepõlves on ujumise osakaal jäänud kasinaks, siis on keeruline saavutada õiget kiirust ja veetunnetust. Tippudel on ujumine lapsest peale selge,“ rääkis Ratasepp ala õppimisest. „Teiseks oluliseks aspektiks on tehnika. Kui täiskasvanuna ujuma õppida, siis tuleb seda kohe teha korrektselt. Seda tuleks teha treeneri käe all. Mina õppisin ise ja õppisin valesti.“

Nagu Ratasepp tõdes, siis tema lapsena ei ujunud ning hiljem asus ta õppima omal käel. „Mina õppisin krooli ujuma pea vee peal. Niimoodi vajuvad jalad alla ja kiirust ei ole ollagi,“ tõdes ultramees.

„Ise pusides jäi vale tehnika sisse. Selle välja saamine oli väga keeruline töö. Täna on fakt see, et saan ujumises veel natuke paremaks minna, kuid lühemate distantside meestega võrdsel tasemel ei hakka ma kunagi ujuma. Nüüd olen teinud neli aastat koos Jüri Käeniga tõsist tööd. Selle ajaga on ujutud ligemale 3500 km. Areng on olnud suur, kuid iga järgmise sammu jaoks oleks vaja juba väga palju tööd. Selle tõttu kannataksid juba teised alad,“ kirjeldas Ratasepp. „Ujumine on ala, mida ma omal käel ei tee. Jüri Käen annab kavad. Tema abi on hindamatu.“

Ratasepp kirjeldas, et omal käel hakkas ta ujumist õppima 15-aastaselt ja seal saidki tehtud vead, mida on tulnud siiamaani välja harjutatud. „Rannas käimise kõrvalt hakkasin ujuma. Praegusega võrreldes oli see pigem lihtsalt suplemine. Tõsisemalt hakkasim omal käel ujuma, kui 2001. aastal esmakordselt triatloni proovisin. Esimesel triatlonil olin veest välja tulle eelviimane,“ meenutas ta toonaseid aegu.

Ratasepa sõnul ujub ta enamikest ültratriatleetidest rohkem. Aastane kilometraaž on koguni 900 kuni 1000 km. Siiski on ujumine ala, kus on raske suurt edumaad saavutada. Ujumises võid kaotada parimatele ehk 15-20 minutit, kuid jooksmises arvestatakse kaotust juba tundides.

„Kui tahan ikkagi tulemust teha, siis pean põhilist rõhku panema rattasõidule ja jooksmisele. Nad teevad küll veetunnetust kehvemaks, kuid just rattasõidu ja eriti jooksmisega on võimalik rajal palju võita,“ võttis ta kokku enda üldise filosoofia. „Praegu treenin ujumist eelkõige selle sihiga, et veest välja tulles oleks enesetunne hea.“

25. juuni blogi: Raudmees Ratasepa igapäevane kaloraaž on ootamatult madal: keha peab töötama säästlikult

Suurest pingutusest taastumine on alati omamoodi ettevõtmine. Ultramehe Rait Rataepa sõnul võib taastumisprotseduure olla mitmeid, kui kõige paremini taastub keha olukorras, kus jooksmist saab vältida.

„Taastumise puhul tuleb alati teha jooksmisest paus. Traitloni kolmest alast lõhub just jooksmine kõige rohkem lihaseid. Viimati toimunud võistluse järel istusin kaks päeva autoroolis ja sealt tuli taastumise osas tagasilöök. Võimaluse korral üritan järgmistel päevadel ikka ujuda ja rattaga sõita. See aitab taastumisele kaasa,” rääkis Ratasepp.

„Suure pingutuse järel teen alati kergemaid trenne, mille mõte on hoida keha töös ja liikumises. Pulss on sellisel juhul madal ja see ei olegi mingi koormus. Ujumine on taastumise juures alati parim lahendus,” avaldas Ratasepp oma nippe. „Pärast Eestisse naasmist olen iga päev ujunud (pärast kahekordse ultratriatloni maailmarekordi püstitamist jõudis Ratasepp kodumaale tagasi eelmisel kolmapäeval). Homme ujun juba 9 km.”

„Ujumine on minu kõige nõrgem ala. Selle ala enesetunne näitab ära, kas olen korralikult taastunud. Praegu ei ole tunnet, et midagi oleks viltu,” lisas ta ning märkis, et taastumisest annab hea pildi ka vereproov.