VIDEO | Venemaal püstitati võimas Guinnessi rekord kangi rinnalt surumises vee all

Tomskist pärit jõumees surus 50-kilost kangi vee all 76 korda, purustades Greg Wittstocki nimel olnud varasema tippmargi 14 kordusega.





"Nägin paar aastat tagasi, kuidas üks mees vee all kangi surus. Mõltesin siis, et suudaksin seda ka ise teha. Mul on kogemus rinnalt surumise võistluste kinni panemisega ning ma olen amatöörtasemel sukelduja. Seega üritasin uut rekordit püstitada," kommenteeris Vivitšar, kes ütles, et suutis treeningute ajal vee all hinge kinni hoida kolm minutit.

"Olin väga närvis, sest vesi muutus halva ilma tõttu külmaks ja mudaseks. Lisaks pabistasin oma esituse pärast. Mu pulss oi rohkem kui 108 lööki minutis! Võttis kaua aega, enne kui maha rahunesin."

Sooritust jälgisid ka sõltumatud vaatlejad, kelle kohalolekuta poleks Guinnessi rekordite raamatusse pääsemine võimalik olnud.

Rekordiürituseks valmistus Vivitšar kaks kuud. Uus maailmarekord sündis 13. augustil Tomski lähedal Lebjažje järves.