VIDEO | Uus maailmarekord! Brasiilia naissurfar vallutas Portugalis seitsmekordse maja kõrguse laine

33-aastane Gabeira ületas sellega ka oma isikliku rekordi, milleks oli 2018. aastal püstitatud 20,7 meetrit. Nii see kui ka hiljutine naiste Guinnessi rekord sai teoks Portugalis Nazares, mis on teada tuntud just sealsete hiidlainete poolest.

Rekordsooritus ise toimus juba veebruaris võistlusel nimega WSL Nazare Tow Surfing Challenge, kuid sai ametlikult rekordina kinnitatud alles hiljuti pärast vastavaid mõõtmisi. Naise rekordisõidu videot analüüsisid Lõuna-California ülikooli teadlased koostöös WaveCo teadustiimi ja Californias asuva okeanograafia instituudiga Scripps.

Lisaks Guinnessi rekordile sai Gabeira enda nimele XXL Biggest Wave Awardi auhinna, mis antakse 2020. aastal suurima laine vallutanud surfarile.

2013. aastal elas Gabeira üle hirmutava õnnetuse, kui murdis surfates jala ja kaotas teadvuse. Naine on elus vaid tänu kaasmaalasele Carlos Burlele, kes ta päästis.