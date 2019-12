VIDEO | Tokyo olümpia korraldajad mängisid võimlemisareenil läbi võimsa maavärina

Harjutuse stsenaariumi järgi tabab tuleva aasta 26. juuli hommikul kell 9.15 Tokyo piirkonda 7,3-magnituudiline maavärin.

Harjutuses osaes kokku 650 inimest, sealhulgas Tokyo prefektuuri valitsuse esindajad, kohalik politsei, tuletõrje- ja päästeüksused. Kuigi pealtvaatajaid kaasati üritusse vaid 350, jäid korraldajad tulemustega igati rahule, vahendab Inside The Games.

Saalis ja selle lähiümbruses kõlasid teated inglise ja jaapani keeles, mis kutsusid rahvast rahu säilitama. Tuletõrjurid andsid vigastatutele esmaabi ja areeni turvamehed aitasid inimestel evakueeruda. Ajutisele evakuatsioonialale olümpiapargis toimetati 150 harjutuses osalejat. Läbi mängiti ka ratastoolis pealtvaatajate evakueerimine.

"Esiteks tahan öelda, et me täitsime selle harjutuse peamised eesmärgid. Kõige tähtsam eesmärk oli keskenduda olümpia korralduskomitee ja Tokyo valitsuse omavahelisele koostööle. Arvan, et ka suhtlus tuletõrjurite ja enesekaitseüksuse (SDF) vahel sujus hästi," ütles Tokyo linna turvaülem Hiroya Yarimizu.