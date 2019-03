VIDEO | Snuukritäht Ronnie O'Sullivan jõudis ajaloolise tähiseni

Viiekordsel maailmameistril oli enne finaali puudu kolm sajapunktilist seeriat ümmargusest tähisest. Finaalis saigi ta hakkama kolme century'iga. O'Sullivan alistas finaalis austraallasest 2010. aasta maailmameistri Neil Robertsoni 10:4.

O'Sullivan on ühtlasi esimene snuukrimängija, kes sellise saavutuseni jõudnud. Kõigi aegade edetabelis on O'Sullivan konkurentidest pikalt ees. Seitsmekordne maailmameister Stephen Hendry hoiab 775 century'iga teist kohta, John Higginsil on neid 745 ja Robertsonil 621.

Prestonis toimunud turniiri võitmise teeb O'Sullivani jaoks veel eriliseks see, et samal areenil võitis ta 26 aastat tagasi oma karjääri esimese tiitli.

"Mängisin täna briljantselt ja lõpetada see sellise saavutusega, on lihtsalt suurepärane tunne," sõnas inglane pärast finaali.