VIDEO | Skandaal USA-s: pesapallitreener tegi kohtumise järel natsitervitust meenutava žesti

Videost on näha, kuidas Christenson tervitab mängijaid pikalt ette sirutatud käega ning kui üks mängijatest teda korrigeerib, teeb ta korraks uuesti sama liigutust.

"Tegin vea ja ma ei eita seda," rääkis Christenson pressiteate vahendusel, lisades, et soovis vältida mängijatega liigset kontakti. "Tervitasin täna mängijad žestiga, mis oli solvav. Tänasel koroonaajastul muutsin ma veidike küünarnukiga tehtavat tervitust, mida pärast võite teeme, et mängijate vahel distantsi hoida. Minu liigutusest sai tahtmatult rassistlik ja kohutav tervitus, millesse ma ise ei usu. Minu tehtu on vastuvõetamatu ning vabandan sügavalt selle eest."

Omapoolse teate edastas ka Oakland Athleticsi klubi. "Treener Ryan Christenson tervitas mängijad žesti abil, mis nägi välja nagu natsitervitus. Me ei toeta ega tolereeri sellist liigutust ega rassistlikksõnumit selle taga. See on uskumatult solvav ja seda eriti ajal, kus meie klubina ning ka paljud teised töötavad selle nimel, et paljastada rassilist ebavõrdsust meie riigis. Meil on sügavalt kahju, et selline asi meie platsil juhtus."