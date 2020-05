VIDEO | Saksamaa kettagolfar sai hakkama uskumatu trikiga: ühe viskega kaks hole-in-one'i!

Kettagolfiga karjääri jooksul auhinnarahadena 151 959 dollarit kokku ajanud Lizotte räägib videos, et harjutas seda trikki tundide kaupa, enne kui see lõpuks välja tuli. Kusjuures oli mehel kõvasti õnne, et see üldse jäädvustatud sai, sest tal hakkas juba kaamera aku tühjaks saama ning vahetult enne triki välja tulemist ütles ta: "See on mu viimane katse."

Lizotte on kuulus selle poolest, et talle on kaks korda kuulunud discgolfi kauguse maailmarekord. 2014. aastal lennutas ta ketast 263,2 meetrit, lüües üle 2012. aasta David Wiggins juuniori poolt püstitatud tippmargi 254,8 meetrit. Lizotte purustas enda rekordi uuesti 2016. aastal (275,5 m) ning vaid kaks päeva hiljem põrutas Wiggins juunior 338.