VIDEO | Pärnu lahel selgitati välja tänavused jääpurjetamise Eesti meistrid, kalamehed tegid asja ekstreemseks

Jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused algasid reedel regati avamisega Reiu rannas. Purjetamisolud olid suurepärased, päike paistis, tuult oli 4-6 m/s, jää oli puhas, kõva ning kergelt krobeline. Esimene start oli kell 12 ning päeva jooksul jõuti pidada igas klassis 4 võistlussõitu.

Pärnu laht on lisaks jääpurjetajatele meelispaik ka kalameeste seas, kes olid puurinud ja saaginud palju auke jäässe ning üleliigne “sodi” oli kuhjatud jääle, mis oli ka läbi külmunud. See tegi purjetamise ohtlikuks ning silmad tuli hästi lahti hoida õnnetuste vältimiseks. Ööl vastu laupäeva ning ka laupäeva hommikul sadas maha palju lund ning tugev tuul kuhjas jääle hanged kõrgusega kuni 10cm. Algselt kella 10-ks plaanitud start lükkus edasi kella 14-ni, kuna sadu ning pinnatuisk piirasid nähtavust niivõrd et turvalist võistlust ei oleks olnud võimalik pidada.