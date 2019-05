VIDEO | Noored iluvõimlejad tegid suurepärase võistluse ning said olümpiaala EM-il viienda koha

„Oleme tulemuse üle üliõnnelikud, eriti seetõttu, et finaalis õnnestus kava veel paremini kui eelvõistlusel. Medalikolmiku koht oli nii lähedal. Platsile minnes olime keskendunud ja rahulikud, elemendid õnnestusid hästi ja ka punktid näitavad, et jõudsime tipule päris lähedale," rõõmustasid juunioride rühmkava koondise liikmed Natali Vei ja Dilana Kanger.

Euroopa meistriks krooniti Venemaa (24,45) Ukraina (23,40) ja Valgevene (23,25) ees.

Koju naastes jätkab juunioride koondis ettevalmistust juulikuus Moskvas toimuvaks MM-iks. „Tehniliselt on meie kavad väga rasked, võin öelda, et esikolmikuga samal tasemel," sõnas koondise treener Larissa Gorbunova. „MM-iks saame veel harjutada ja detaile lihvida. Usun, et Moskvas on tüdrukud finaalis kahe kavaga ja valmis ka seal väga kõrge koha nimel võistlema," lisas ta.

Täiskasvanute mitmevõistluses sai Viktoria Bogdanova 35. koha 49,675 punktiga, Carmen Marii Aesma lõpetas 39. kohal 47,650 punktiga.