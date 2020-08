VIDEO | Naisteenindajale kohvi näkku visanud USA pesapallimeeskonna töötaja sai viivitamatult kinga

Twitterisse riputatud videost näha, kuidas Morel, võtnud kohviautomaadist kaks tassi kosutavat jooki, sattus naistöötajaga sõnavahetusse ning lõpetas vaidluse talle kohvi näkku visates.

Twitterisse riputatud videost näha, kuidas Morel, võtnud kohviautomaadist kaks tassi kosutavat jooki, sattus naistöötajaga sõnavahetusse ning lõpetas vaidluse talle kohvi näkku visates. Morel nõustus ise politseisse minema ja juhtunu kohta tunnistusi andma. "Washington Capitals on sellest šokeerivast vahejuhtumist teadlik ning on mehe viivitamatult vallandanud," ütles meeskonna peamänedžer Mike Rizzo ESPN-ile. "Me ei tolereeri oma organisatsioonis sellist käitumist." Morel töötas Dominikaani Vabariigis Nationalsi akadeemias, olles seal 2017. aastal alustanud videopraktikandina. Eelmise aasta novembriks oli ta tõusnud juba akadeemia juhtivtöötajaks.



