VIDEO | Kas midagi jaburamat annab välja mõelda? Siberi meister...

Siinkohal on au esitleda uut spordiala, milles peeti Siberi meistrivõistlused. Liigitame jõuga spordi alla. Siberi meistrivõistlused lahtise käega löömises...

Tegevuspaik Krasnojarsk. Meistriks tuli kodanik nimega Vassili Kamotski. Rahaliseks preemiaks 30 000 rubla ehk umbes 400 eurot. Finaalis väga teravaks ei läinud. Paar lööki ja asi ants.

Millega inimesed tegelevad?

Meanwhile in Russia...the 'male slapping championships' took place in Krasnoyarsk. The winner, Vasiliy Kamotskiy (left) took home 30,000 rubles (£350) 👏🇷🇺pic.twitter.com/aXQkMkmbd6