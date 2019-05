VIDEO | Eesti Kulturismi ja Fitnessiliidu president EM-i kullanaisest: ta on lavale sündinud

Polovnikova, kes kuulutati Euroopa meistriks juunioride fitnessis avatud kategoorias ja absoluutarvestuses, tunnistas, et vastuvõtt oli väga mõnus ja positiivne üllatus. Lapsed, kellele Polovnikova trenni annab, ulatasid õpetajale temast tehtud joonistusi.

Polovnikova võistleb järgmiseks septembris Arnold Classic Europe’il. Küsimusele, kas tuleb ära MM-i kuld, vastas ta, et teeb kõik, mis võimalik. „Mulle väga meeldib see ala ja loodan, et kõik läheb nii, nagu me ootame,“ sõnas ta.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ergo Metsla lausus, et need võidud tähendavad liidule väga palju. „See näitab, et oleme fitnessimaa. Karina puhul on selgelt tegemist väga suure talendiga sel alal. Ta on lavale sündinud. Eriti kui vaadata Karina vabakava, siis on näha, et see on selgelt mitte ainult professionaalne, vaid ka väga esteetiline,“ ütles Metsla.

„Karina on ilmselgelt väga popp ja sümpaatne sportlane oma ringkonnas ja ka teiste hulgas. See hulk inimesi, kes talle vastu tuli, pole siin tänu sellele, et meie siia orkestri kutsusime, vaid tänu Karinale endale,“ ütles Metsla fännidest rääkides.