VIDEO | Eesti iluvõimlejad võitsid Sofia Cupilt hõbemedali

Kahest kavast koosnevas mitmevõistluses saavutasid meie juuniorid 5. koha (punktisumma 31,7), pronksmedalid jäid vaid 0,40 punkti kaugusele, teatab Eesti Võimlemisliit.

Võitis Venemaa koondis (40,25 punkti), järgnesid samuti tugevate võimlemistraditsioonidega Valgevene (36,2) ja Bulgaaria juuniorid (32,1).

Koheselt järgnenud lindikava finaaliks ei suutnud enamik võistkondi end veatuks soorituseks koguda. Üllatusvõitjaks tuli Ungari koondis kõrge tulemusega 18,5 punkti. Neile järgnesid Venemaa (16,6) ja Bulgaaria juuniorid (16,45). Eesti oli selles finaalis seitsmes.

„Konkurents on sel aastal tipus väga tihe, pjedestaalile viivad vaid rasked kavad. Kahjuks meil oli seekord kaotusi, kuid korralik esitus rõngafinaalis tõi ka medali," ütles treener Larissa Gorbunova. „Tüdrukud tõestasid taas, et neil on tippkonkurentsis osalemiseks nii võimed kui oskused olemas, ka kavad on juba piisavalt rasked. Treeningutel on nad järjest stabiilsemad, nüüd on vaja võistlustel alati oma ära teha."

Sofia Cupil olid esindatud 14 riigi juuniorid.

Eesti koondisele hõbemedali toonud rõngakava: