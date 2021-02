VIDEO | Delfi ja Eesti Päevaleht noppisid parimate spordilugude autasustamisel kolm esikohta. Vaata, kuidas võitjaid üllatati!

Koroonaviiruse tõttu sel aastal eraldi üritust ei toimunud, videot võitjate üllatamisest saab vaadata ESAS-i Facebookist:

Konkursile laekus 112 tööd kaheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Gerd Kanter, Anvar Samost ja Signe Ivask (TÜ), fotokategoorias olid lisahindajad Joosep Martinson ja Norra uudisteagentuuri fotograaf Heiko Junge. Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis kolm, teine kaks ja kolmas ühe punkti.

Kõige pingelisem võistlus oli kirjutava pressi publitsistika kategoorias, kuhu esitati 23 tööd. Esimeses hääletusvoorus oli kolmel lool võrdselt punkte ja žürii pidi uuesti hääletama. Tihedas konkurentsis jäi peale Jaan Martinson, edestades vaid kahe punktiga Kasper Elissaart. Seejuures teenis Elissaar ainsana esimeses voorus kaks esikohta, aga Martinson pälvis kokkuvõttes rohkematelt žüriiliikmetelt hääli.

"Martinson on mul esikohal seetõttu, et tegu ei ole lihtsalt hea teemaga, mis kukkus sülle, vaid tehtud on korralik analüüs," põhjendas Ivask, miks asetas tema Martinsoni esimeseks. "Ta ei ole pelgalt kirjeldus, ta on võtnud võrrelda. See on spordiajakirjanduses minu jaoks pigem erakordne."

"Tõsine probleemlugu, kus ajakirjanik on saanud intervjueeritava ausalt ja otsekoheselt rääkima," hindas Roonemaa napilt teiseks jäänud Elissaare tööd.

Eesti Päevaleht ja Delfi teenisid kolm esikohta, ERR kaks ning Õhtuleht ja Postimees ühe, parima maakondliku spordiloo kirjutas Kuido Saarpuu Järva Teatajast. Silma paistis ka Soccernet.ee, pääsedes neljas kategoorias esikolmikusse, kommentaaride kategoorias jäi Elissaar napilt esikolmikust välja.

Fotode kategoorias pälvisid sel aastal enim punkte Tairo Lutteri ja Brit Maria Taela koroonakevade fotoseeriad. "Suurepärane seeria, mis kujutab hästi sportlaste keerulist olukorda keset koroonakriisi," iseloomustas Junge Lutteri võidutööd. "Elegantne ja ilusti pildistatud, hästi mõjub ka tume alatoon. Mulle meeldib, kuidas sportlased vaatavad tühjusesse. Portreed illustreerivad ebakindlust, haavatavust ja futuristlikku pessimismi. Väga hästi tehtud!"