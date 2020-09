VIDEO | 312,5 kilogrammi surunud Kaido Leesmann: vanusega hakkad esikohti veelgi rohkem hindama

“Alaliit jõudis veebruaris pidada noorte ja veteranide võistluse. Aga võib küll juhtuda et need olid selle hooaja viimased võistlused. Ma isiklikult loodan väga, et nii ei lähe!” kommenteeris Leesmann ning lisas, et seda kõvem oli sportlaste motivatsioon ja tahe. “Me olime nagu võistlusrajale lastud võistlushobused, andsime endast 100%!”

Klubi hoiab kokku

“Eks see on iga kord tähtis ja oluline, aga vanusega hakkad selliseid esikohti veelgi rohkem hindama, sest mine tea, kui pikk see karjäär on...” ütles Kaido, kellele oli see kümnes absoluutvõit. “Mul oli hea meel eelkõige selle üle, et realiseerisin enda vormi. Alati see sportlastel ei õnnestu, seekord läks kõik nagu vaja.”

Ühe klubi poistel Kaido sõnul pingeid võistlustel ei teki. “Oleme eelkõige sõbrad, kes treeningutel üksteisele kaasa elavad ja üksteist aitavad, aga võistlustel oleme me konkurendid,” rääkis Leesmann. “Kuid see kõik ei takista meil pärast võistlust üksteisele käppa anda ja muljetada.”

Treeningud muutuvad teadlikumaks

Kaido räägib, et selles vanuses tal enam eksimisruumi ei ole ning tema isiklikud treeningud muutuvad iga aasta teadlikumaks. “Ületreeningud võivad lõpetada koheselt karjääri, alatreeninguga ei saa sa vormi,” tõi ta välja. “Seega pean treeningute periodiseerimisega ja vormi ajastamisega väga täpne olema. Mul on olnud väga viljakas aeg oma treeninggrupiga. Tahan väga tänada oma klubi, treeningkaaslasi ja tiimi. Samuti oma kiropraktikut Karl Pärjamäed ja massööri Üllar Lepikut.”

Nii kui saalid pärast koroonakriisi avati, töö jätkus

Koroonakriisi ajal suletud treeningsaalid tekitasid temas küll pettumust, sest planeeritud oli osaleda nii sise- kui ka välisvõistlustel, ent äkitselt oli kõik lukus. Kaido sõnul käis vahepeal ka peast läbi mõte, et kas sellest hooajast üldse asja saab. “Nii kui saalid mai lõpus avati, olime kõik platsis ja töö jätkus,” rääkis ta.

Et edasi liikuda ja mitte alla anda, joonistas Kaido enda jaoks maha eesmärgid, milleni tahtis sel hooajal kindlasti jõuda. “Eks need numbrid ja eesmärgid motiveerisid ka kõige raskematel päevadel,” sõnas ta.