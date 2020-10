Vetsus spikerdamisega vahele jäänud Läti maletaja võttis uue nime ja tembutas jälle

Rausis jäi vetsus telefoni uurimisega vahele 2019. aasta juunis Prantsusmaal Strasbourg'is toimunud turniiri ajal. Foto lätlasest, kes istub vetsukabiinis, telefon käes, levis kulutulena sotsiaalmeedias ning maailma suuremates ajalehtedes. Rahvusvaheliselt maleliidult (FIDE) kuue aasta pikkuse võistluskeelu saanud Rausis tunnistas üles, et rikkus reegleid.

Toona ütles Rausis, tema malekarjäär on läbi, aga mees ei pidanud sõna.

Nüüd nime Isa Kassimi kandev Rausis registreeris ennast Valka turniirile ja jõudis seal kaks päeva mängida.

Konkurent Arturs Neiksans tundis Rausise ära ja palus korraldajatel ta võistluselt eemaldada. Kuigi juriidiliselt oli kõik korrektne - tegu polnud FIDE ametliku turniiriga - tuldi Neiksansi soovidele vastu.

"Kui Rausise ära tundsin, läksin tema juurde ja küsisin, et mida ta siin teeb ja miks ta võitluskeeldu rikub. Ta näitas oma uut ID-kaarti, kuhu oli kirjutatud Isa Kassimi. Mitmed osalejad said väga vihaseks ja tema kolmanda vooru vastane keeldus mängimisest. Turniiri korraldaja palus Rausiselt viisakalt, et ta lahkuks ja õnneks oli ta nõus," kirjutas Neiksans oma Facebooki kontol.

"On häbiväärne, et austatud treeneri Vsevolods Dudzinskisi mälestuseks peetud võistlusel osales petis," lisas ta.

Rausis ütles portaalile Chess.com, et reeglite rikkumisega tegu polnud.

"Ma olen Läti males tuntud tegelane. Vastased oleks võinud mind juba esimese vooru ajal ära tunda. Enne Valka sõitmist kontrollisin Läti maleliidult üle, kas tegu on FIDE-kategooria turniiriga või mitte. Sain aru, et kõik on korras," lausus ta.

Nime muutis Rausis ära seetõttu, et tundis enda ja perekonna ees Strasbourg'i intsidendi tõttu suurt häbi.