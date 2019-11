Venemaad ähvardav reaalsus: ei lippu, hümni ega suurvõistlusi

Maailma antidopingu agentuuri (WADA) nõudmine on karmimast karm: nelja aasta vältel ei saaks Venemaa sportlased võistelda oma lipu all ning neil poleks õigust võõrustada oma pinnal ühtegi rahvusvahelist tiitlivõistlust. Nii karmide sanktsioonide nõudmiseni viis WADA kontrollkomitee põhjalik uurimine, mille käigus selgus, et Venemaa pole dopinguvastast võitlust tõhustanud ning nad on manipuleerinud WADA-le esitatud andmetega.