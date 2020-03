Venemaa spordiministeerium tühistas kõik rahvusvahelised võistlused

Veel nädalavahetusel olid Venemaa jalgpalli meistriliiga kohtumised täies hoos, kuid nüüd järgis meie idanaaber lõpuks teiste maailma riikide eeskuju, kes oma spordielu pausile on pannud.

Keeld kehtib kõikidele võistlustele, kus välismaalased osa võtavad ning hakkas kehtima eilsest. Spordiministeerium soovitas edasi lükata ka siseriiklikud spordiüritused, kuna kogu riigis on massikogunemised keelatud.

Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS andmetel on riigis esmaspäevase seisuga 93 positiivset koroonaviiruse juhtumit. Peaministri asetäitja Tatjana Golikova sõnul on on jälgimise all ligi 15 000 inimest, kes on naasnud koroonaviirusega rohkem kimpus olevatest riikidest. Väidetavalt on 93 juhtumist tervelt 86 välisriikidest sisse toodud.

Venemaa eilse otsuse tõttu on käed seotud ka Euroopa jalgpalliliidul UEFA-l, kes korraldab täna kriisikoosoleku, arutamaks, mida teha suvise EM-finaalturniiriga, mis teiste riikide seas ka Venemaa pinnal peaksid toimuma.

