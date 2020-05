Venemaa riikliku dopingusüsteemi paljastanud vilepuhuja Rodtšenkov annab välja elulooraamatu

"Raamat räägib ära Brian Vogeli Oscariga pärjatud filmi Icarus kogu loo, mis on endiselt šokeeriv ja paelub kogu maailma," seisab raamatu tutvustuses.

"See räägib tema lapsepõlvest ja kasvamisest riigis Raudse Eesriide taga kuni tema esimese kokkupuuteni dopinguga noore sportlasena 22-aastaselt ning tema hilisema karjäärini Nõukogude liidu olümpiakomitees. See äärmiselt avameelne teekond paljastab süsteemi, mis põhineb valelikel inimestel, pettustel ja võimatutel moraalsetel valikutel."

Rodtšenkov ise on raamatus öelnud: "Ma olen patrioot, kuid samas ka reetur. Ma olen üks põhjustest, miks mu riik viimase kümnendi jooksul nii palju olümpiamedaleid on võitnud. Samas olen ma ka põhjus, miks nad olümpiamängudelt eemaldati. Ma olen pühendunud abikaasa ja isa, kuigi ma pole oma naist ega lapsi näinud kaks aastat. Kui te uudiseid loete, näete mu nime kõikjal, kuigi mind ennast pole kusagil. Ma olen tuntud kogu Venemaal, kuigi ma ise olen kummitus. Elan anonüümselt anonüümses linnas, USA valitsuse kaitse all, kartes oma elu pärast. Kusagil Ameerikas - riigis, mis on püüdnud minu riiki aasta-aastalt ja kümnendite kaupa alistada."