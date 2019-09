Venemaa olümpiakoondist ähvardab Tokyo olümpialt eemalejäämine

Pärast seda, kui WADA uurimise tulemusena selgus 2016. aastal, et Venemaal toimis riiklik dopingusüsteem, on Venemaa antidopinguagentuuri (RUSADA) liikmelisus WADA-s olnud peatatud. Ennistamise üheks tingimuseks oli see, et venelased esitavad patupesaks osutunud Moskva labori kõik andmed WADA-le.

Niigi suhteliselt pika tähtaja lasid aga venelased üle ning esitasid andmed WADA-le alles tänavu jaanuaris. Nüüd on WADA poolt palgatud sõltumatud eksperdid leidnud, et venelaste poolt saadetud andmetes esineb vasturääkivusi ja ebakõlasid, mis viitab sellele, et venelased on andmetega manipuleerinud ning sealt suures koguses positiivseid dopinguproove kustutanud.

WADA on Venemaale andnud kolm nädalat aega, et omapoolsete selgitustega välja tulla.

The Guardian kirjutab, et asjale lähedalseisvate isikute sõnul on manipulatsioonide tõttu õhus võimalus, et Venemaa koondisel ei lubata osaleda Tokyo olümpiamängudel. Keeld võib laieneda ka teistele võistlustele, mis järgivad WADA koodeksit - näiteks ka jalgpalli MM-ile.

Reedel algaval kergejõustiku MM-il Venemaa osaleda ei tohi - osad nende sportlased saavad aga võistelda neutraalsete atleetidena.