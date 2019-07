Venemaa olümpiakoondis kutsuti oma lipu alla Tokyo olümpiale

Mäletatavasti võistlesid Venemaa sportlased mullustel Pyeongchangi taliolümpiamängudel neutraalsete atleetidena ning nende medalivõitude puhul tõmmati vardasse olümpialipp.

ROK peatas venelaste õigused 2017. aasta 5. detsembril, kui sai kinnitust, et venelased olid 2014. aasta Sotši mängudel riiklikul tasemel dopinguga sahkerdanud.

Venemaa meedias tõdetakse siiski, et praegune kutse on puhas formaalsus ning sarnane kutse saadetakse kõikidele riikidele. Siiski rõõmustatakse, et praeguse seisuga lehvib Tokyo olümpiamängudel uhkelt ka Venemaa lipp.

Tokyo olümpiamängud toimuvad järgmisel aastal 24. juulist kuni 9. augustini.