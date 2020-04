Venemaa klubide riiklikud rahakraanid keeratakse koroona tõttu kinni

Venemaa korvpalli ja jäähoki tippliigad on teatanud koroonaviiruse leviku tõttu hooaegade ennetähtaegsest lõpetamisest, jalgpall on pikal pausil. Sellega aga kriisiga kaasnevad kahjud ei piirdu. Venemaa meedia hinnangul, on oodata paljude profiliigades osalevate võistkondade senisel kujul kadumist või vähemalt pausile panekut.

Põhjus peitub Venemaa spordi rahastamismudeli eripäras. Paljude tipptasemel võistkondade eelarved koosnevad suuresti riiklikust rahast. Kriisis kipub aga raha kuluma eluliselt tähtsamatele valdkondadele.

Esimesena teatas vähemalt üheks hooajaks tagasitõmbumisest maailma tugevuselt teise hokiliiga KHLi meeskond Vladivostoki Admiral. Venemaa ajakirjanduses avaldatu põhjal on põhjuseks Primorski krai valitsuse otsus, suunata seni professionaalsetele meeskondadele eraldatud vahendid koroonaviiruse vastu võitlusesse.

KHLi kohal tumedad pilved

Vähemalt esilagu usutakse, et olukorra paranedes suudab Admiral tõenäoliselt liigasse naasta, kuid märgitakse, et rõhk on sõnal „tõenäoline" ning tegelikult on võimatu midagi ette näha. KHLi kohale kogunevat aga veelgi tumedaid pilvi. Ajaleht Sport-Ekspress kirjutab, et Venemaa hokiringkondades olevat juttu sellest, et Admiral ei pruugi olla sugugi ainus viiruse ohvriks langev KHLi klubi. Massilise riikliku finantseerimisega klubide jaoks võib raha laekumine katkeda kus iganes ja millal iganes. Leitakse, et õigem olevat suunata raha võitlusesse koroona viiruse vastu.