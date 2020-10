Venemaa jõutõstjat ei tahetud lennule lasta, sest turvatöötajad ei uskunud, et ta on naine

Olin eile lendamas Peterburist Moskvasse ja sealt edasi Krasnodari, kuid lennujaamas keeldusid töötajad mind piletikontrollist läbi laskmast. Nad viitasid minu passi peale," sõnas Turajeva, et töötajad ei uskunud, et ta on naine. "See oli väga alandav. Kõik toimus järjekorra ees. Minu käest küsiti väga intiimseid asju, uuriti isegi, et missuguses rollis ma voodis olen."

"Samal ajal ei lubanud mina endale kordagi midagi ebaviisakat," jätkas Turajeva. "Proovisin olukorda lahendada. Kogu järjekord vaatas pealt seda anarhiat ning ma tundsin end väga abitult."

"Pidin nagu 5-aastane tüdruk seletama, et olen naine. Vastasin nende küsimustele ja ühel hetkel juhtuski ime - mind lasti lennule. Paraku sellega asi piirdunud ja Moskvas koheldi mind nagu kriminaali. Mingisugust austust minu vastu ei näidatud," jätkas venelanna. "Võin lennujaamale öelda vaid üht: olen kogu oma elu kõvasti pingutanud, võitnud MM-tiitli ja valanud higi ning pisaraid riigi nimel. Ja seda mitte sellepärast, et mind nüüd niimoodi koheldaks!"

Lennufirma Utair esines hiljem avaliku vabandusega. "Me vabandame kõige negatiivse eest, mida kogesite. Selline teenindus on vastuvõetamatu."

Turajeva avaldas ühtlasi sotsiaalmeedias, et lasi eelmisel aastal rinnad ära lõigata. Venelanna tegi seda nii sportlikel kui tervislikel põhjustel. Nimelt oli tal tuvastatud pahaloomuline kasvaja.