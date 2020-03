Venemaa iluvõimlemiskaunitar näitas Tartus võimu, Bogdanova rõõmustas suurepärase rõngakavaga

„Jään nädalavahetusega rahule, kuigi mõned vead tulid ka minul sisse,“ rääkis Averina, kes Tartus võistles esimest korda. „Võistluse korraldus oli kõrgetasemeline, kõik toimis, nii et mälestus jääb väga hea,“ lisas venelanna, kelle selle aasta suurim eesmärk on mõistagi väga hästi võistelda Tokyo olümpiamängudel. „Enne on muidugi vaja kindlustada koht Venemaa koondises ja terve püsida,“ lisas ta.

Võistluse formaat lubas kaheksa parima kõrval finaali ka iga ala edukaima eestlanna. Suurepärase tulemuse tegi rõngakavas Viktoria Bogdanova – 25-aastane Eesti esivõimleja püstitas 21,05 punktiga isikliku rekordi, mis andis GP-etapil viienda koha. Pallikavas oli Bogdanova üheksas.

„Kuigi medalist jäi natuke puudu ja sain viienda koha, oli minu jaoks tänane rõngakava tulemus justkui võit,“ sõnas Bogdanova. „Võistlus maailma parimatega näitas, et tuleb tööd edasi teha,“ lisas neljakordne mitmevõistluse Eesti meister.

Samuti kahes finaalis võistelnud 15-aastane Polina Murashko lõpetas lindikava kaheksandana ja kurikakava üheksandana. Mullu juunioride MM-il ajalugu teinud ja neljanda ning viienda koha võitnud Murasko sai kõigest kaks päeva enne võistlust teada, et peab vigastatud Adelina Beljajevat GP-etapil asendama.

„Olen õnnelik, et sain võistlema, jõudsin finaali ja tegelikult tulid ka kavad enam – vähem välja,“ rõõmustas Murashko. „Olen jalavigastusega kimpus olnud, sellest ka väiksemad vead. Koormus oli ka päris suur – laupäeval neli kava ja pühapäeval kaks kava otsa, nii et jalg sai korralikult vatti. Ometi sain suurepärase kogemuse,“ tõdes Murashko.