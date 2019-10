Venemaa antidopingu juht: me ei saa eeldada, et meid järgmisele kahele olümpiale lubatakse

2016. aasta suvel avaldati McLareni raport, milles tuli välja, et Venemaal on aastaid toiminud riiklik dopingusüsteem. Sellest ajast saati on Venemaa spordisüsteem olnud pideva tule all ning näiteks Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) ei ole siiani Venemaa liikmelisust taastanud.

Ganuse sõnul ähvardab Venemaad ka kahel järgmisel olümpial sama saatus nagu mullu Pyeongchangis - oma lipu all venelasi võistlema ei lubata ning starti saavad ainult need Vene sportlased, kes suudavad tõestada, et on dopingust puhtad.

"Venemaa koondist ei lasta Tokyo olümpial täies mahus võistlema," nentis Ganus. "Usun, et see juhtub ka 2022. aasta taliolümpial. Venemaa ei saa jätkata nende meetoditega, mis on dopingukriisi ainult süvendanud. Peame lahti saama ideest, et Lääs üritab meid survestada. Venemaa peab oma asjad ise korda saama."

Jaanuaris andis Venemaa Rahvusvahelisele Antidopinguagentuurile (WADA) hilinemisega üle andmed skandaalsest Moskva antidopingulaborist, kuid WADA avastas hiljem, et nendega oli manipuleeritud - ilmselt selleks, et kinni mätsida veel paljusid positiivseid proove.