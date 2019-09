Venemaa antidopinguagentuuri RUSADA liikmelisus WADAs on siiamaani peatatud ning ennistamise tingimuseks oli see, et nad esitavad patupesaks osutunud Moskva labori kõik andmed WADA-le.

Niigi suhteliselt pika, mitmekuise tähtaja lasid aga venelased üle ning esitasid andmed WADA-le alles jaanuaris. Nüüd on erinevad väljaanded kirjutanud, et WADA kahtlustab venelasi nendesamade andmetega manipuleerimises, kuna nendes leidub ebakõlasid.

Venelastele on antud kolm nädalat aega selgitustega välja tulemiseks.