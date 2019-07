Vedrupüssiässast eestlanna tuli Euroopa meistriks

Vedrupüssi kategooria üldarvestuse Euroopa meistriks tuli ungarlane Istvan Fejes Toth 112 punktiga, naiste arvestuses jäi peale Jalakas 89 punktiga ning võistkondlikult võitis Saksamaa koondis 318 punktiga 450st.

Jalakas tuli vedrupüssi kategooria üldarvestuses auväärt kümnendale kohale 89 punktiga alles kolmanda päeva tulemuse pealt, kui oli vaja ümber lasta sama tulemuse teinud ungarlase Laszlo Bekesi ja koduväljakut kaitsva kreeklase Athanasios Kotsiosega.

Field-target laskmise EM toimus 2.- 6. juuli Kreekas, mägises piirkonnas Pyrgetos ning sellel osales kokku 90 laskurit 13 riigist.

Field-target on spordiala, kus välitingimustes võisteldakse õhupüssidest laskmises siluettmärkide pihta, mis on laskjast 9-50 meetri kaugusel ja võivad olla väga erineval kõrgusel.

Tänaseks on spordiala sidunud endaga kümneid tuhandeid laskureid üle terve maailma ning Euroopa organisatsiooniga EFTF on liitunud 24 riiki. Rahvusvahelistel suurvõistlustel võisteldakse kahes klassis: suruõhupüssid (PCP) ning vedrupüssid (Springer) õhupüssidega kaliibris 4.5 mm, mille võimsus on kuni 16,3 J.