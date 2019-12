Vatikan soovib, et nende delegatsioon marsiks Pariisi olümpia avatseremoonial

Vatikani spordiminister Melchor Sanchez de Toca ütles väljaandele FrancsJeux: "Meie suhted rahvusvahelise olümpiakomiteega (ROK) on suurepärased. Aga me tahaks nendele suhetele rohkem stabiilsust anda, plaanime luua Vatikani olümpiakomitee."

De Toca usub, et Vatikanist kui kristikust riigist oleks abi spordi põhiväärtuste paika seadmisel. "Profispordist on saanud tööstusharu, see on tohutu turg. Inimesi köidab spordi vaatemäng, mis tähendab, et sport puudutab indiviidi tasandil midagi väga sügavat. Kuid me peame aitama sellel tööstusel koostada eetikakoodeksi, seades spordi keskmesse alati inimesed. Sport peaks olema vahend, mitte eesmärk. Hääl väljaspoolt sporti, nagu näiteks kiriku oma, võib abiks olla spordi põhiväärtuste määramisel," sõnas ta.

Vatikani spordiminister külastas hiljuti Monacos rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) peakontorit, kus oli jutuks ka Vatikani kergejõustikuliidu loomine. "Meil võib olla järgmise aasta alguseks 90 litsenseeritud kergejõustiklast, aga kui IAAF meid tunnustaks, oleks see protsess järgmiste jaoks juba lihtsam."

"Kui meil on viis spordiala seotud rahvusvaheliste alaliitudega, siis võime hakata mõtlema oma olümpiakomitee loomise peale," lisas ta.

De Toca sõnul tegeletakse 823 elanikuga Vatikanis veel jalgpalli, taekwondo ja kriketiga.

"Me tahaksime ühel päeval osaleda olümpiamängude paraadil. Me ei taha medalite pärast heidelda. Meie olümpiakomitee oleks eelkõige sümboolne, aga see näitaks, et ka kristlased jagavad olümpismi põhimõtteid," ütles De Toca.

Lõpetuseks ütles De Toda, et peab realistlikuks saada Vatikan osalema kõige varem 2024. aasta Pariisi olümpiamängude avatseremoonia paraadile.