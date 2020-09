Värske Euroopa meister Tiia Kaare astub üles Eesti meistrivõistlustel Pärnus

„Üks favoriit on värske Euroopa meister Tiia Kaare, juunioride ja naiste bodyfitnessis kindlasti väga tugev tegija. Bikiinifitnessis on Agne Kiviselg väga tugev. Meeste hulgas on Ats Lahi väljas, väga tugeva ja hea vormiga,” ütles Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Metsla.

Nagu Metsla kevadel mainis, on fitnessi-inimesed väga nutikad: koroona ajal on suudetud vormi säilitada, toodud ka kuldmedal EM-ilt Hispaanias. „Koroona on muidugi andnud oma löögi ja ka EM-il oli osalejate arv väiksem kui tavaliselt, aga ikkagi tehakse. Õnneks meie inimeste seas pole hetkel ka haigestumist olnud. Hoiame distantsi, teeme kõik selleks, et saaksime võistelda, sporti teha ja et kõik oleksid rahul ja rõõmsad,” sõnas Metsla.

Eestis avati hooaeg 26. septembril Sparta spordiklubis Valio Profeeli karikavõistlustega, mille korraldas Ott Kiivikas ja Sparta spordiklubi. „Osavõtt oli tubli ja inimesed olid ikkagi väljas. Võib isegi öelda, et võistlejate arv on küll väiksem, aga kvaliteet oli väga kõrge. Kõik tipud on väljas,” lausus Metsla. „Hoog on suurem, entusiasm on võimas. Sportlased on õnnelikud, et nüüd saame Eestis lühikese aja jooksul mitu kulturismivõitlust pidada.”

Pealtvaatajaid lubatakse Pärnus saali hetkeseisuga maksimaalselt 750 ja distantseeritult istudes.

„Fitness kui sport ja elustiil aitab tegelikult talvele vastu minna ja ka selle viirusega võidelda. Rasketel aegadel on oluline aru saada, mida me saame mõjutada ja mida mitte. Viirust me mõjutada ei saa, küll aga saame mõjutada oma tervist, et olla tugevamad ja tervemad,” ütles Metsla.