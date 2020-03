Valitsus püüab Portugali kinni jäänud Eesti sportlasi kodumaale aidata

Peaminister Jüri Ratas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et on koos välisministeeriumi, Eesti olümpiakomitee (EOK) ja kergejõustikuliiduga arutanud kodumaale naasta soovivate sportlaste teemat.

EOK peasekretär Siim Sukles rääkis Delfile, et peamiselt puudutab küsimus Portugalis treenivaid harrastuskergejõustiklasi. Täpset arvu on esialgu keeruline öelda, sest sinna läksid eelmistel nädalatel mitu treeningrühma. Tippsportlastest on Portugali jäänud 17-aastane käija Jekaterina Mirotvortseva, kes kuulub omaealiste maailma paremikku.

Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi lisas, et olukorraga tegeletakse, aga täna lõunal veel lahendust polnud.

Sukles toonitas, et seis läheb iga tunniga aina keerulisemaks, aga lootusetu see pole. "Oleme Portugali kohta käiva info valitsuse kriisikomisjonile edasi andnud. Püüame neid kuidagi valitsuse abiga ära saada. Olukorrad muutuvad. Eile me ei teadnud, et Saksamaale saadetakse laev. Täna teame. Võib-olla läheb sinna nüüd mingi lennuk."