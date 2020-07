Valitseva maailmameistri sõnum Ronnie O'Sullivanile: kui ei ole rahul, astu eemale

Häälekalt on publiku saali lubamisele vastu olnud viiekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan (44), kes alles hiljuti sõnas, et mängijaid koheldakse "laborirottidena". O'Sullivaniga ühines 49-aastane mängumees Anthony Hamilton, kes kannatab tõsise astma all. Kogenud inglane otsustaski sel neljapäeval, et loobub igaks juhuks turniiril mängimisest.

MM-ile valitseva maailmameistrina saabunud Judd Trump kutsus duot "isekaks" ning ei mõista, miks Hamilton juba varasemalt turniirist ei loobunud, et mõni teine mängija oleks saanud tema asemel võimaluse osaleda.

"Olen olnud mängus piisavalt kaua, et teada, et kui MM on lähenemas, proovib O'Sullivan jõuda pealkirjadesse," sõnas 30-aastane Trump BBC-le. "Kõikidest inimestest on just Ronnie see, kes ilmselt ei vaja (auhinna)raha, seega ma ei mõista, miks ta tuleb turniirile ning siis kritiseerib siin toimuvat. Lihtsalt astu eemale ja lase kellelgi teisel mängida."

Trump teatas, et tema koroonaviirusesse nakatumise pärast ei muretse. "Turniiri organiseerijad on ohutuse nimel võtnud kasutusele erakordsed meetmed ning kõik mängijad peaksid tundma end turvalisena," sõnas Trump, kelle sõnul on snuukrimängijatel vedanud. "Kui mõnel teisel spordialal lubataks publikut saali, siis küsiksime meie, et miks meile võimalust ei antud. Oleme kogu maailma spordi esirinnas praegu ning mingil hetkel peab ju rahvast taas lubama hakkama," arutles inglane. "Kuna on liiga vara? Keegi ei tea, kuid tuleb proovida."

Snuukri MM-i ajal testitakse mängijaid koroonaviiruse osas enne esimest ringi ning enne veerandfinaalmatše. Kõik mängijad paigutatakse eraldi istuma ning sportlasi ümbritsevad plastseinad. Poolehoidjaid lubatakse ühe mängusessiooni ajal saali maksimaalselt 300 jagu.