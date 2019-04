Valitsev maailmameister alustas snuukri MM-i võidukalt

Ehkki maailma 29. number Gould võitis esimese frame'i, võitis Williams järgmised viis. Gould suutis seejärel omakorda kaks järgmist frame'i võita, tehes seisuks 3:5.

44-aastane kolmekordne maailmameister Williams suutis väikest edu hoida kohtumise lõpuni ja sai lõpuks kirja 10:7 võidu. Williamsi vastane selgub paarist, kus omavahel vastamisi David Gilbert (16.) ja Joe Perry (18.).

Maailma esinumber, viiekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan kohtub avaringis James Cahilliga.

Solid start for the defending champ, @markwil147. 👊



A late charge from Gould wasn’t enough, as breaks of 129 and six 50+ breaks secured William’s place in the last 16.



Happy days for the Welshman. pic.twitter.com/iCx7ySHyQL