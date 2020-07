Vaikimislepingu sõlminud Briti sportlaste peal katsetati Londoni olümpia päevil eriväelaste jaoks välja töötatud toidulisandit

Ajaleht Daily Mail paljastas Suurbritannia salajase projekti, millele kulutati sadu tuhandeid naelsterlingeid avalikku raha, et parandada Londoni olümpia koduste medalilootuste sooritusvõimet.

Vastav toidulisand oli tol ajal mõeldud vaid uurival eesmärgil kasutamiseks ning puudusid garantiid, et sellega ei rikuta antidopingureegleid.

Daily Maili käsutuses on dokumendid, mis tõestavad, et 91 tippsportlasega sõlmiti leping, mis keelas neil projektist kellelegi rääkida. Neid varustati DeltaG-nimelise energiajoogiga, mida katsetati sportlaste peal esmakordselt.

Aine, mis kujutab endast sünteetilist versiooni muidu kehas naturaalselt toodetavatest ketoonidest, töötati algselt välja Oxfordi ülikooli teadlaste poolt USA eriväelaste jaoks, et nad suudaksid kauem vaenlase tagalas pikemate vahetustega vastu pidada.

"Me ei garanteeri, luba ega kinnita, et ketoonestrite kasutamine on täielikult kooskõlas maailma antidopingu koodeksiga ning taandame end seetõttu igasugusest vastutusest," seisis spordiametnike avalduses, millele projektis osalenud sportlased alla kirjutasid.

Teisisõnu oleks pidanud sportlased, kui nad selle ainega dopinguproovis põrunud oleksid, kogu süü enda peale võtma. Ühtlasi kinnitati sportlastele, et sünteetiliste ketoonide kasutamist on dopingutestidega praktiliselt võimatu tuvastada.

Suurbritannia spordiametnikud pöördusid enne projekti käima lükkamist WADA poole ja said teada, et ketoonid ei ole hetkel keelatud ainete nimekirjas, kuid WADA rõhutas, et neile jääb õigus oma seisukohta muuta.

Kõrvalmõjud: oksendamine ja kõhuprobleemid

40 protsendil ainet võtnud sportlastel ilmnesid kõrvalnähud - ka nende eest ei võtnud ametnikud mingit vastutust -, milles levinuimad olid oksendamine ja seedetrakti probleemid. Kõrvalnähtude tõttu lõpetasid aine võtmise 28 sportlast. Veel 24 sportlast lõpetasid programmis osalemise, kuna nad tundsid, et ainest pole nende sportlikkule sooritusele mingit kasu.

Projekti kaasati eelkõige kergejõustiklasi, rattureid ja veel mitmeid erinevaid kestvusalade esindajaid.