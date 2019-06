Vähiga võitlev endine maailma esireket lõpetas karjääri

Kaspar Ruus RUS

Lee Chong Wei Foto: Lai Seng Sin, Reuters/Scanpix

Endine sulgpalli maailma esireket, malaisialane Lee Chong Wei teatas, et on sunnitud tervislikel põhjustel 19 aastat kestnud karjääri lõpetama. Wei on võitlemas haruldase ninavähiga.