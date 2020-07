Vägev! Eestlane seljatas pokkeri MM-il üle 12 000 mängija ja jahib 600 000-dollarilist esikohta

OlyBeti kaudu WSOP Online turniiril osalev Sootla jätkab laupäeval, 1. augustil võistlust suuruselt neljanda skooriga. Turniiri juhib hetkel leedulane Arunas Sapitavicius, kui finaallaua tuntuim mängija on 3. kohta hoidev Soome pokkeriproff Joni Jouhkimainen, kes on live-turniiridelt teeninud kokku ligi 4 miljonit dollarit.

Ranno Sootla on nimekas Eesti pokkerimängija, kes kaks aastat tagasi jäi Las Vegases kohapeal 1 500-dollarilise osalustasuga pokkeri MMi ehk WSOP Bounty turniiril napilt meistritiitlist ilma, teenides toona teise koha eest 168 329 dollarit auhinnaraha. 2014. aastal võitis ta vaid 21-aastasena pokkeri Eesti meistrivõistluste põhiturniiri. 2015. aasta veebruaris võitis ta pokkerifestivali OlyBet Kings of Tallinn põhiturniiri, sama aasta detsembris Grand Live turniiri Prahas ning 2016. aasta augustis MPN Poker Tour põhiturniiri Tallinnas. Kokku on ta lisaks internetiturniiridele karjääri jooksul teeninud live-turniiridelt kokku üle 600 000 dollari auhinnaraha.

Iga-aastaselt Las Vegases toimuvad pokkeri MMi turniirid kolisid sel aastal koroonapandeemia tõttu Internetti ning esmakordselt on pokkerimängijatel üle maailma võimalus meistritiitlite ja nendega kaasnevate kuldsete käevõrude nimel võistelda kodust lahkumata. Üle kahe kuu vältav World Series of Poker Online võistlussari kujuneb prognooside kohaselt kõigi aegade suurimaks turniiriseeriaks Internetis.

Pokkeri MM-i ehk WSOP Online 41. tiitlivõistluse osalustasu oli 400 dollarit. Mängijate osalustasudest kujunes auhinnafondiks 4,8 miljonit dollarit ja võitja auhinnaks lisaks ihaldusväärsele kuldsele WSOP käevõrule 595 930 dollarit. Ranno Sootla mängule finaallauas saab elada kaasa, kui turniir jätkub laupäeval, 1. augustil algusega kell 21:30 läbi OlyBeti netipokkeri keskkonna.

Finaallaua auhinnarahade jagunemine:

1. koht $595,930

2. koht $433,345

3. koht $308,904

4. koht $220,198

5. koht $156,964

6. koht $111,890

7. koht $79,759

8. koht $56,885

9. koht $40,529