Uuring: trenni tehes tuleb hoida enamat kui kahemeetrist vahet

Seismisel tundub ühe kuni kahe meetrine vahe efektiivne, aga kõndides, joostes või rattaga sõites tuleb olla ettevaatlikum, selgub uuringust. Kui keegi näiteks jooksmise ajal hingab, aevastab või köhib, jäävad teatud osakesed õhku püsima ning tagant tulev inimene jookseb otse nendest läbi.

Et seda välja selgitada, uurisid teadlased, kuidas süljeosakesed liikumise (jooksmise ja kõndimise) ajal õhus püsivad ning seda erinevatest positsioonidest (külg külje kõrval liikudes, üksteisest diagonaalis olles ning ühes hanereas liikudes).

Uuringust selgus, et ohutumad viisid on kahekesi olles liikuda kõrvuti või diagonaalis. Kõige riskantsem on trenni teha nii, et üks jookseb täpselt teise selja taga. Belgia ja Hollandi teadlaste hinnangul tuleks ühes reas olevatel inimestel hoida kõndimise ajal 4-5 meetrist vahet, jooksmise ajal 10 meetrist ning rattasõidu ajal vähemalt 20 meetri pikkust distantsi.