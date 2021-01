"Usun, et enamik vihkab mind, kuid mind see ei häiri." Endine ragbimängija, kes vallutas noolemängumaailma

Ajalugu teinud Price alustas sportlaskarjääri hoopis ragbis. Noolemängule pühendas ta end täielikult 2014. aastal, kuid on kõigest seitsme aastaga tõusnud spordiala absoluutsesse tippu. Lisaks kiirele tõusule on ta palju kõneainet pakkunud ka oma vastuolulise maine tõttu. Price on tuntud hääleka ning kohati provotseeriva käitumise poolest, mis on toonud talle noolemängu ajaloo ühe vastuolulisema finaali järel ka rahatrahvi ning mängukeelu. Kes on 35-aastane Price, kes ei jäta noolemängu huviliste seas kedagi külmaks?